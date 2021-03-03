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موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:11 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر، من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والإسماعيلي على ملعب الإسكندرية، يوم الأربعاء الموافق 10 مارس الجاري، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 24 نقطة من عشر مباريات، خلف المتصدر الزمالك صاحب الـ 30 نقطة من 13 مباراة.

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