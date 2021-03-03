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إسلام أبازيد: بهذه الطريقة يمكن تخفيف الأعباء عن كاهل أسر الصحفيين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:15 ص
إسلام أبازيد خلال تقدمه بأوراق ترشحه
إسلام أبازيد خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ميسون أبو الحسن
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قال الصحفي إسلام أبازيد المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن الأزمات الاقتصادية هي أكثر ما يؤرق الصحفيين خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يستوجب على النقابة أن تجد حلولًا عاجلة لكافة أزمات الزملاء في هذا الشأن.

وأضاف في فيديو بثه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الدروس الخصوصية لأبناء الزملاء الصحفيين، من أكثر ما يؤثر على دخل أعضاء الجمعية العمومية، مثل أي بيت مصري، وهو ما يؤكد ضرورة أن تتدخل النقابة لتجد حلًا.

وأكد أن النقابة من الممكن أن تتدخل لحل لهذه الأزمة، عن طريق التعاون مع نقابات المعلمين الفرعية على مستوى المحافظات، لتنظيم مجموعات تقوية، أو من خلال التفاوض مع أشهر المدرسين، ممن يستطيع أن يضع محتوى تعليمي أونلاين، من خلال بث مباشر أو تطوير محتوى موقع النقابة.

وتابع: "من الممكن التفاوض مع المدارس الخاصة، لتقديم تخفيضات على المصروفات الدراسية، وأيضًا يمكن للنقابة تنظيم دورات تدريبية لأبناء الصحفيين من خريجي الكليات المختلفة، وهذا بالتنسيق مع أساتذة الكليات والجامعات المختلفة".

ولفت إلى أن مؤسسة النقابة "كنز"، يمكن استغلاله في التفاوض والحصول على خدمات أفضل، خاصة وأن الصحفيين ليسوا أقل من أي فئة في المجتمع.

وكان قد تقدم الزميل الصحفي إسلام أبازيد، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل 5 مارس.

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