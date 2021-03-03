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"العربية": زيارة مرتقبة لرئيس مجلس النواب الليبي إلى مصر
الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:31 ص
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أفادت قناة العربية نقلا عن مصادرها، أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء.
ولم تكشف القناة عن هدف أو أسباب الزيارة.
وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبه، إنه لا مجال للإقصاء في ليبيا.
وترأس عبدالحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية، حيث رحبت كل من مصر والإمارات وقطر وبريطانيا بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
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