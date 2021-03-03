"العربية": زيارة مرتقبة لرئيس مجلس النواب الليبي إلى مصر

أفادت قناة العربية نقلا عن مصادرها، أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء.





ولم تكشف القناة عن هدف أو أسباب الزيارة.





وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبه، إنه لا مجال للإقصاء في ليبيا.



