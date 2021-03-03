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حقيقة عودة كارتيرون لتدريب الزمالك

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
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أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين ووكيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون السعودي والسابق للزمالك أن المدرب مرتبط بعقد لمدة موسمين مع الفريق السعودي.

واشار وكيل كارتيرن إلى أنه لا صحة لما تردد حول عودته إلى القلعة البيضاء في الفترة الحالية بعدما رحل عن الزمالك قبل نهائي بطولة إفريقيا.

وأضاف فتوح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : كارتيرون لم يرحل بشكل مفاجئ عن نادي الزمالك ، فقد أبلغَ مجلس الإدارة السابق بقراره قبل الرحيل بأسبوعين .

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