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مدرب الزمالك السابق يعلق على رفض لاعبي الفريق خوض التدريبات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد أحمد عبد الرؤوف، لاعب الزمالك السابق، أن كل لاعب من حقه المطالبة بمستحقاته، مشيرا إلى أن في المقابل تقديم نتائج مميزة.

وقال عبد الرؤوف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من حق كل لاعب المطالبة بمستحقاته، لكن عدم التدريب أمر مرفوض لأنه يؤثر بالسلب على اللاعب".

وتابع: "الزمالك وصل كثيرا لمرمى وادي دجلة، لكن واجهه سوء توفيق، ولا ألوم عبد الله جمعة على إهداره ركلة الجزاء".

وأتم: "محمود علاء كان هداف الزمالك من ركلات الجزاء، اذا كان باتشيكو مقتنع به فيجب أن يكون المسدد الأول، ومن غير المنطقي أن يتنحي لمجرد أنه اهدر ركلتين".

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