قرار رسمي من الزمالك بعد إفتراضية وفاة بن شرقي

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة سوهاج ، وذلك بعد وضعه سؤالاً في إحدى الإمتحانات حول إفتراضية وفاة لاعب الفريق أشرف بن شرقي .









وأضاف سالم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : إدارة النادي قررت التقدم بالبلاغ ، كما أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أجرى اتصالاً هاتفياً بالمغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق وقام بالإعتذار إليه عما حدث .









وأشادَ عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بدور قادة الفريق شيكابالا وحازم إمام و محمد عبد الشافي و محمود جنش و شيكابالا في تحفيز زملائهم بالفريق عقب الحالة المعنوية السيئة التي خيمت على الأجواء داخل النادي عقب التعادل السلبي مع وادي دجلة أول أمس الإثنين ضمن منافسات الدوري العام المصري .









وأضاف : كباتن الفريق قاموا بتحفيز زملائهم في التدريبات ، وخاصةً قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، والمقرر لها السبت القادم على ملعب رادس .



