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قرار رسمي من الزمالك بعد إفتراضية وفاة بن شرقي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
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أكد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة سوهاج ، وذلك بعد وضعه سؤالاً في إحدى الإمتحانات حول إفتراضية وفاة لاعب الفريق أشرف بن شرقي .


وأضاف سالم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : إدارة النادي قررت التقدم بالبلاغ ، كما أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أجرى اتصالاً هاتفياً بالمغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق وقام بالإعتذار إليه عما حدث .


وأشادَ عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بدور قادة الفريق شيكابالا وحازم إمام و محمد عبد الشافي و محمود جنش و شيكابالا في تحفيز زملائهم بالفريق عقب الحالة المعنوية السيئة التي خيمت على الأجواء داخل النادي عقب التعادل السلبي مع وادي دجلة أول أمس الإثنين ضمن منافسات الدوري العام المصري .


وأضاف : كباتن الفريق قاموا بتحفيز زملائهم في التدريبات ، وخاصةً قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، والمقرر لها السبت القادم على ملعب رادس .

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