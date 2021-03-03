أسامة منير يعزل نفسه منزليا بعد إصابة ابنه بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي أسامة منير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إصابة ابنه ناير بفيروس كورونا المستجد.





وكتب عبر حسابه: "أنا آسف لعدم التوضيح ابني الصغير ناير هو اللي اتصاب، وأنا و كل الأسرة في الحجر المنزل ألف شكر على دعواتكم و بإذن الله خير".





كان أسامة منير،احتفل مؤخرًا بعودته للغناء مرة أخرى بشركته بمصر الجديدة مع فريق عمل اغنيته الجديدة "أنا" وحرص أسامة خلال الإحتفال على الغناء مع أعضاء شركته.