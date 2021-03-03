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أسامة منير يعزل نفسه منزليا بعد إصابة ابنه بفيروس كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:56 ص
بوابة الفجر
رويترز
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أعلن الإعلامي أسامة منير،  عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إصابة ابنه ناير بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عبر حسابه: "أنا آسف لعدم التوضيح ابني الصغير ناير هو اللي اتصاب، وأنا و كل الأسرة في الحجر المنزل ألف شكر على دعواتكم و بإذن الله خير".

كان أسامة منير،احتفل مؤخرًا بعودته للغناء مرة أخرى بشركته بمصر الجديدة مع فريق عمل اغنيته الجديدة "أنا" وحرص أسامة خلال الإحتفال على الغناء مع أعضاء شركته.


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كورونا عزل منزلي اسامة منير

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