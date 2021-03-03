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أسامة منير يعزل نفسه منزليا بعد إصابة ابنه بفيروس كورونا
الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:56 ص
رويترز
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أعلن الإعلامي أسامة منير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إصابة ابنه ناير بفيروس كورونا المستجد.
وكتب عبر حسابه: "أنا آسف لعدم التوضيح ابني الصغير ناير هو اللي اتصاب، وأنا و كل الأسرة في الحجر المنزل ألف شكر على دعواتكم و بإذن الله خير".
كان أسامة منير،احتفل مؤخرًا بعودته للغناء مرة أخرى بشركته بمصر الجديدة مع فريق عمل اغنيته الجديدة "أنا" وحرص أسامة خلال الإحتفال على الغناء مع أعضاء شركته.
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