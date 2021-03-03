تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية فى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

يلتقي اليوم الأربعاء نادي برشلونة على ملعبه نظيره نادي إشبيلية ضمنر منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.





وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، لونجليت، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، عثمان ديمبلي.

خط الهجوم: ميسي، بيدري، برانثوايت.



