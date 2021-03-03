ميدو يوجه رسالة قوية إلى خالد الغندور

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، رسالة قوية إلى خالد الغندور مقدم البرامج في قناة الزمالك، ردًا على تصريحات الأخير.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الهجوم على لاعبي الزمالك والجهاز الفني في قناة الزمالك الرسمية يعني أن ذلك توجه مجلس الإدارة، وهذا لا يحدث في أي مكان في العالم".





وتابع، "عندما احترفت لم أكن مرتبط بعقد مع نادي الزمالك، أنا أكثر لاعب في تاريخ الزمالك دخل أموال للنادي، أنا مع أول فرصة شعرت بأن الزمالك يحتاج لي، عدت وكنت أول واحد موجود".





واستكمل، "أفتخر أنني هنا إعلامي كل الأندية كما تقول، وكوني أعمل بنادي Zed، فأنت كنت تبكي للعمل هناك، بلاش ميدو".



