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مسرح ياباني يقدم تجربة مشاهدة فريدة عبر فتحات صغيرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:14 ص
بوابة الفجر
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توصل مسرح "مون لايت موبايل" للرقص الياباني المعاصر إلى وسيلة مبتكرة كي يستعيد الجماهير لعروضه مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

تخفت الأضواء كما يحدث في بداية أي عرض مسرحي، فيميل المشاهدون إلى الأمام لينظروا من فتحات تشبه فتحات صناديق البريد في باب يفصلهم عن خشبة المسرح، ويبدأ العارضون في الرقص.

توصل مسرح "مون لايت موبايل" للرقص الياباني المعاصر إلى وسيلة مبتكرة، كي يستعيد الجماهير لعروضه مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

يجلس المشاهدون على كراسي دون مسند للظهر داخل كبائن صغيرة منفصلة تحيط بمنصة العرض، ولكل منها حاجز به فتحة تشبه فتحات صناديق البريد يتابعون منها الراقصين.

وقال نوبويوشي آساي، المدير الفني في المسرح ومصمم الرقصات: "ابتدعنا فتحات صغيرة تشبه فتحات صناديق البريد"، مشيراً إلى أن تضييق مجال الرؤية يسمح للمشاهدين بالانغماس أكثر في العرض.

بدأ المسرح في تطبيق الفكرة في ديسمبر بعد إلغاء أغلب عروضه في العام الماضي بسبب الجائحة. ومنذ ذلك الحين، بيعت جميع تذاكر 12 عرضاً قدمها بالطريقة المبتكرة.

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