رئيس جامعة سوهاج يعلق على أزمة بن شرقي

تحدث الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن عن أزمة امتحان كلية الحقوق في الجامعة ذاتها، الذي يتعلق بنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدولي المغربي أشرف بن شرقي.





وأكد عزيز في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "السوشيال ميديا كبرت موضوع سؤال أشرف بنشرقي امتحان الحقوق، واتخذنا القرار المناسب بوقف انتداب واضع السؤال لتصحيح الوضع".





وتابع، "نحترم الجميع، ولا يجب أن نتحدث عن شخصية عامة في امتحان بهذا الشكل".





جدير بالذكر أن أزمة في جامعة سوهاج، تتلخص في أنه تم وضع سؤال في امتحان القانون يفترض في محتواه أن أشرف بن شرقي لاعب الزمالك تعرض لفيروس كورونا وتوفي على إثره، وتم اتخاذ قرار بوقف انتداب المعيد الذي وضع هذا السؤال.



