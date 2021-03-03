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نادر شوقي: عمرو زكي جنني والمحمدي كنز

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:19 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، أن عمرو زكي، مهاجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم السابق، كان من اللاعبين الذين سببوا له تعب كبير. 

وقال نادر شوقي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عمرو زكي أكثر لاعب جنني في مسيرتي".

وتابع، "أضرب المثل دائمًا بالدولي أحمد المحمدي، هو واحد من أنجح المحترفين المصريين، وهو كنز مثل محمد صلاح، يجب الاستفادة منهم بعد الاعتزال، ومشكلة المحمدي إنه مش حريف إعلام".

واستكمل، "ميزة أحمد المحمدي في أوروبا الاحترافية، وأنه جاهز دائمًا للأداء بشكل جيد، وعلى الرغم من أنه أحد أفضل المحترفين لكنه مظلوم إعلاميا في مصر ".

واضاف، "حضور أحمد حسام ميدو إلى نادي ويجان لم يتسبب في تراجع أداء عمرو زكي إطلاقا".

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