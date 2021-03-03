موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يفتح استاد "سيلهرست بارك" أبوابه مساء اليوم الأربعاء، لاستضافة المواجهة المرتقبة بين كريستال بالاس وضيفه مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في نسخته الجارية 2020 – 2021.





ترتيب مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بالبريميرليج





يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، جمعها من 26 مباراة حيث حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 4 مباريات، خلف فريق مانشستر سيتي متصدر الترتيب برصيد 65 نقطة.





بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات، وخسر 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

تنطلق أحداث مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، في تمام العاشرة والربع مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر مارس الجاري.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر وكريستال بالاس

يمكنكم متابعة مباراة مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس اليوم الأربعاء 3 – 3 – 2020، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية الناقل الرسمي للدوريات الأوروبية الكبرى، حيث خصصت الشبكة القطرية قناة

bein sports Premium 1 لنقل المواجهة المرتقبة بين الفريقين بتعليق "يوسف سيف".





كما ستذاع المباراة عبر بعض القنوات الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة:

- Sky Sports Main Event UK

- Foot+ HD

- Sport TV 2 Potugal

- Diema Sport 2 HD

- Idman Azerbaycan

- beIN Sports English 1

- RMC Sport 1



