ميدو: الأهلي أفضل الأندية المصرية تعاملًا مع الأزمات و90% لا يجيد ذلك

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي تحدث عن أن الدوري المصري الأقل تنافسية في قارة إفريقيا، وذلك لفوز الأهلي بأغلب بطولاته خلال العقد الأخير.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "وهذا ليس لأنه الأفضل فنيًا دائمًا، لكن لأنه أفضل الأندية المصرية تعاملًا مع الأزمات".





وتابع، "كرة القدم ليست ملعب فقط، الكرة إدارة أيضًا، وتقرير الفيفا الذي يفيد بأن الدوري المصري الأقل تنافسية في إفريقيا لفوز الأهلي بأغلب بطولاته" يؤكد أن 90% من الأندية المصرية لديها سوء إدارة".





واستكمل، "الجمهور هو العامل الأهم في كرة القدم، لعبت أمام ليدز يونايتد أثناء تواجده بدوري الدرجة الثالثة على ملعب ممتلئ بالجماهير".





وأضاف، "الأندية التي تستطيع التعامل مع الأزمات، هي التي تفوز ببطولة الدوري في النهاية".











