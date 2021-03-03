موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ضمن مباريات إياب دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا فى لقاء سهل بالنسبة لفريق بيب جوارديولا المدير الفنى للسيتي.





وتقام مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ ضمن مباريات إياب دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.





وكان مانشستر سيتي حقق الفوز خلال لقاء الذهاب بهدفين دون رد فى لقاء سيطر فيه السيتي وبيب جوارديولا على المباراة.





ويذكر أن مانشستر سيتي حقق الفوز أمس على فريق وولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج برباعية مقابل هدف.



