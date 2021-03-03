موعد مباراة يوفنتوس وبورتو بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لاستضافة فريق بورتو البرتغالي ضمن مباريات إياب دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا فى لقاء قوي بين الفريقين ويسعي فيه اليوفي لتعديل النتيجة.





وكان فريق بورتو البرتغالي حقق الفوز فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف فى لقاء قوي بين الفريقين بالبرتغال، لذلك يسعي فريق أندريا بيرلو لاستعادة توازنه فى لقاء الإياب.





وتقام مباراة يوفنتوس وبورتو بدوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 مارس.





ويذكر أن يوفنتوس حقق الفوز ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري الايطالي على سبيزيا بثلاث أهداف مقابل لا شيء أمس.



