موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر، من الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الخميس الموافق 11 مارس الحالي، على ملعب القاهرة الدولي، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل الفارس الابيض صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في ثلاثة، وخسر مباراة واحدة.





بينما يتواجد الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة في المركز السادس، برصيد 21 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في خمس مباريات، وتعادل في ست لقاءات، وخسر في ثلاثة مباريات.



