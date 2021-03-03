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إنتر يتصدر.. ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأربعاء

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تغلب يوفنتوس على ضيفه سبازيا بثلاثية دون رد، في الجولة 25 من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم.

سجل أهداف يوفنتوس، الثلاثي ألفارو موراتا وفيديريكو كييزا وكريستيانو رونالدو، ليرفع يوفنتوس رصيده للنقطة 49.

وتأجلت مباراة لاتسيو تورينو في افتتاح الجولة، بسبب إصابة عدد من لاعبي تورينو بفيروس كورونا.

وتستأنف المباريات اليوم الأربعاء بعدة مباريات، أبرزها لقاء ميلان ضد أودينيزي، وفيورنتينا وروما، وساسولو ضد أتالانتا.

وتختتم لقاءات الجولة مساء الخميس بلقاء وحيد يجمع إنتر ميلان بمضيفه بارما.

وفيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإيطالي، قبل انطلاق مواجهات اليوم.
1- إنتر ميلان 56 نقطة.
2- ميلان 52 نقطة.
3- يوفنتوس 49 نقطة.
4- أتالانتا 46 نقطة.
5- روما 44 نقطة.
6- نابولي 43 نقطة.
7- لاتسيو 40 نقطة.
8- هيلاس فيرونا 35 نقطة.
9- ساسولو 35 نقطة.
10- سامبدوريا 30 نقطة.
11- بولونيا 28 نقطة.
12- أودينيزي 28 نقطة.
13- جنوى 26 نقطة.
14- سبازيا 25 نقطة.
15- فيورنتينا 25 نقطة.
16- بينيفينتو 25 نقطة.
17- تورينو 20 نقطة.
18- كالياري 18 نقطة.
19- بارما 15 نقطة.
20- كروتوني 12 نقطة.

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