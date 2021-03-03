صراع رونالدو ولوكاكو.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأربعاء

فاز يوفنتوس بسهولة على ضيفه سبازيا بثلاثية نظيفة، في إطار مواجهات الجولة25 من الدوري الإيطالي.





سجل أهداف يوفنتوس، الثلاثي ألفارو موراتا وفيديريكو كييزا وكريستيانو رونالدو، ليرفع يوفنتوس رصيده للنقطة 49.





وتأجلت مباراة لاتسيو تورينو في افتتاح الجولة، بسبب إصابة عدد من لاعبي تورينو بفيروس كورونا.





وتستأنف المباريات اليوم الأربعاء بعدة مباريات، أبرزها لقاء ميلان ضد أودينيزي، وفيورنتينا وروما، وساسولو ضد أتالانتا.





وتختتم لقاءات الجولة مساء الخميس بلقاء وحيد يجمع إنتر ميلان بمضيفه بارما.





وعلى صعيد صراع الهدافين، ما زال كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، متصدراً للقائمة برصيد 20 هدفاً.





وفيما يلي، ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل بداية مباريات اليوم

1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 19 هدفاً.

2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 18 هدفاً.

3- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 14 هدفاً.

4- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 14 هدفاً.

5- لويس مورييل (أتالانتا) – 14 هدفاً.

6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 13 هدفاً.

7- - جواو بيدرو (كالياري) – 12 هدفاً.

8- أندريا بيلوتي (تورينو) – 11 هدفاً.

9- لورينز إنسيني (نابولي) – 10 أهداف.

10- فرانشيسكو كابوتو (ساسولو) – 10 أهداف.



