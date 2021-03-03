نادر شوقي: رمضان صبحي عاد للأهلي لاستعادة مستواه

تحدث نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، عن توتر علاقته ب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق.





وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية عبربرنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك أشخاص تدخلوا في العلاقة بيني وبين رمضان صبحي بسبب ابتعادي عنه لظروف كورونا".





وأشار وكيل اللاعبين، إلى أن عودة رمضان صبحي من الاحتراف الخارجي إلى النادي الأهلي كانت مرحلة انتقالية للطرفين، مؤكدا أنه كان يستهدف استعادة مستواه من خطوة العودة للأهلي.



