موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على أوساسونا، على ملعب أل سادار يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.





وتقام مباراة برشلونة وأوساسونا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على قناة بين سبورتس 3.





ويحتل البارسا المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 53 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثالث، ويفصله عن المتصدر أتليتكو مدريد خمس نقاط، بزيادة مباراة.





بينما يتواجد أوساسونا في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل في مثلهما، وخسر في 11 مباراة.



