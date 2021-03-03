Advertisements

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
Advertisements
يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على أوساسونا، على ملعب أل سادار يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة وأوساسونا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على قناة بين سبورتس 3.

ويحتل البارسا المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 53 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثالث، ويفصله عن المتصدر أتليتكو مدريد خمس نقاط، بزيادة مباراة.

بينما يتواجد أوساسونا في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل في مثلهما، وخسر في 11 مباراة.

أخبار تهمك

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية فى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ ساعة و 8 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 15 ساعة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

صراع رونالدو ولوكاكو.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأربعاء

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

استمرار الأمطار ودرجة الحرارة تنخفض لـ7.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يشعل صراع الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نادر شوقي: رمضان صبحي عاد للأهلي لاستعادة مستواه

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 ص

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

07:46 م

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

10:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات