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دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تلقى نادي برشلونة بشرى سارة في تدريبات الفريق، قبل موقعة إشبيلية، في بطولة كأس ملك إسبانيا
وكان برشلونة قد خسر أمام نظيره إشبيلية، بهدفين مقابل لا شيء، في لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن بيدري لاعب وسط برشلونة شارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية، وقد يكون جاهزا لمباراة إشبيلية.

وأصدر برشلونة بيانًا، الأحد الماضي، كشف من خلاله أن التشخيص النهائي لإصابة بيدري، عبارة عن شد في العضلة النعلية بالساق اليسرى.

وكان من المفترض أن يغيب بيدري عن المشاركة في المباريات لمدة تصل إلى أسبوعين، لكنه تعافى بشكل سريع للغاية، ومن المتوقع مشاركته أمام إشبيلية.

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