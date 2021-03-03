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فرج عامر يهاجم اتحاد الكرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تحدث فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن أزمة إجبار أندية الدوري المصري بتحمل تكلفة مسحات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "إجبار الأندية على تحمل إجراء المسحات تعسف من اتحاد الكرة ضد الأندية".

وتابع، "فيفا أرسل معونة لاتحاد الكرة المصري، من أجل مساعدة الأندية على إجراء مسحات كورونا، وقمت بإرسال فاتورة بقيمة مسحات كورونا للاعبي سموحة إلى اتحاد الكرة لتحمل تلك القيمة".

واستكمل، "أدعو جميع رؤساء الأندية في الوقت والمكان المناسب للاتفاق على إنشاء رابطة الدوري".

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