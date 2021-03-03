إسلام إبراهيم يقدم اعتذاره للجمهور بسبب "راكور الشنب"

قدم الفنان المصري، إسلام إبراهيم، اعتذاره للجمهور، معلنا عدم قدرته على المشاركة في بطولة مسلسل "المدينة" أمام النجمة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأشار إسلام إبراهيم إلى أن السبب في ذلك يعود إلى توليه "راكور الشنب" في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذى يظهر به مع النجم الكبير يحيى الفخراني، والذى يتم تصويره حاليا للعرض في رمضان أيضا.



