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إسلام إبراهيم يقدم اعتذاره للجمهور بسبب "راكور الشنب"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:35 ص
بوابة الفجر
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قدم الفنان المصري، إسلام إبراهيم، اعتذاره للجمهور، معلنا عدم قدرته على المشاركة في بطولة مسلسل "المدينة" أمام النجمة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأشار إسلام إبراهيم إلى أن السبب في ذلك يعود إلى توليه "راكور الشنب" في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذى يظهر به مع النجم الكبير يحيى الفخراني، والذى يتم تصويره حاليا للعرض في رمضان أيضا.

وقال الفنان في "فيسبوك": "للأسف يا جماعة أنا مش هقدر أكون السنة دي في مسلسل المدينة بسبب راكور الشنب في مسلسل نجيب زاهي زركش، رغم إن كان باقيلي عشر مشاهد فقط... قدر الله وما شاء فعل".

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