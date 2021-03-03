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كندا تحرج إيران بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
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ردت السلطات الكندية على الرواية الإيرانية بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية، وإدعاء طهران بأن المجال الجوي كان مفتوحا.

وحسب قناة العربية، فقالت السلطات الكندية، إن التقرير الذي أصدرته طهران لا يوضح أي شيء، مطالبة بتفسير سبب ترك إيران لمجالها الجوي مفتوحا خلال عمليات عسكرية.

وفي يناير الماضي، سقطت طائرة أوكرانية على متنها 180 شخصا سقطت فوق العاصمة الإيرانية، وهي من طراز بوينغ 737، سقطت بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

وزعمت إيران في البداية أن السقوط نتيجة مشكلات فنية، إلا أنها فيما بعد أكدت استهداف الطائرة بصاروخ.

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