Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 3 مارس 2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:17 ص
برج العذراء
برج العذراء
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج العذراء اليوم 3 مارس 2021
فحص التوافه من إختصاصك وهذا مفيد إن واتتك الفرصة لعقد تجارى أو حتى فرصة زواج أو شراكة تجاريّة، درهم وقاية.

صفات برج العذراء:
مواليد برج العذراء، يتميزون بأنهم أذكياء وعقلاء، ومرهفو الحس، ويميلون للواقعية ولا يجرون وراء الأوهام والخيالا، وهم مخلصون جدا، وملتزمون في أعمالهم بدقة، ويصعب إرضاؤهم لأنهم يبحثون عن الكمال، ولديهم قدرة عالية على التحليل، ولديهم ثقة عالية في النفس، إلا أنهم يعانون كثيرا من آلام الجهاز الهضمي.

أشهر مواليد برج العذراء: الملكة إليزابيث الأولى، صوفيا لورين، مايكل جاكسون، تولستوي، وأغاثا كريستي، ومحمد حسنين هيكل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم توقعات برج العذراء بوابة الفجر برج العذراء

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ يوم

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية فى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: الأهلي أفضل الأندية المصرية تعاملًا مع الأزمات و90% لا يجيد ذلك

منذ ساعة و نصف

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يشعل صراع الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج العذراء اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 17 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 19 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العذراء اليوم 20 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 21 فبراير 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:48 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

10:42 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

07:46 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات