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استمرار الأمطار ودرجة الحرارة تنخفض لـ7.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 3 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حث جاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- أمطار متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (70% تقريبًا).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الشرقية- الغربية- المنوفية) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكيرى على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 11 والعظمى 17
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 17
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 13 العظمى 17
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 16
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 17
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 07 والعظمى 19
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 العظمى 18
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 17
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 18
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 18
درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في رفح الصغرى 09 والعظمى 18
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في نخل الصغرى 07 العظمى 18
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في طابا الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 02 والعظمى 16
درجات الحرارة في الطور الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 08 والعظمى 20
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 09 والعظمى 20
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في قنا الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 11 والعظمى 26
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 09 والعظمى 24
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 24

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