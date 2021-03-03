عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

كشفت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سوف يزور السودان خلال الأيام المقبلة، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.





وأشارت إلى أن الزيارة من المقرر أن تبدأ يوم السبت، وأن تبحث أطر وسبل لعلاقات الثنائية وسبل تطويرها والملفات المشتركة والقضايا الإقليمية المشتركة.





وأوضحت، أن الرئيس المصري يصطحب معه عددا من المسؤولين حيث يلتقي رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.





يذكر، أن وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، تزور القاهرة حاليا، والتقت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيرها المصري سامح شكري.



