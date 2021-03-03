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أغنية سعد لمجرد الجديدة تحقق ملايين المشاهدات خلال ساعات
الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:57 ص
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تخطت أغنية جديدة للفنان المغربي سعد لمجرد حاجز الـ5 ملايين مشاهدة على يوتيوب بعد يومين من إطلاقها.
وأعلن لمجرد عن إطلاق آخر أعماله الغنائية على قناته الخاصة في موقع "يوتيوب".
ومن خلال تدوينة نشرها على حسابه في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" قبل يومين، أشار إلى إطلاق أغنيته الجديدة تحمل عنوان "الغادي وحدو" (أي الذاهب لوحده)، وأرفق تدوينته بصورة من عمله الجديد.
يذكر أن آخر عمل لسعد لمجرد، كان عبارة عن أغنية "دويو" جمعته بمواطنه زهير بهاوي، وكان عنوانها "الوجه الثاني" وحققت 82 مليون مشاهدة.
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