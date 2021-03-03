Advertisements
فانيسا كيربي تزين غلاف العدد الجديد لمجلة Harper's Bazaar
الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:05 ص
أحمد جمال أحمد
Advertisements
اختيرت النجمة فانيسا كيربي لتزين غلاف العدد الأحدث من غلاف مجلة Harper's Bazaar بنسختها المخصصة لبريطانيا.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، عدد من اللقطات التي أجرتها فانيسا من جلسة تصوير تنشر مع العدد، وظهرت خلالها بمجموعة من الإطلالات الأنيقة.
وأجرت فانيسا حوارًا مع المجلة تحدثت خلاله عن عن فيلمها الجديد Pieces Of A Woman، كشفت خلاله عن أصعب مشاهد الفيلم بالنسبة لها وهو مشهد الإنجاب.
Advertisements