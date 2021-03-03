فانيسا كيربي تزين غلاف العدد الجديد لمجلة Harper's Bazaar



ونقلت صحيفة ديلي ميل، عدد من اللقطات التي أجرتها فانيسا من جلسة تصوير تنشر مع العدد، وظهرت خلالها بمجموعة من الإطلالات الأنيقة.



وأجرت فانيسا حوارًا مع المجلة تحدثت خلاله عن عن فيلمها الجديد Pieces Of A Woman، كشفت خلاله عن أصعب مشاهد الفيلم بالنسبة لها وهو مشهد الإنجاب.



اختيرت النجمة فانيسا كيربي لتزين غلاف العدد الأحدث من غلاف مجلة Harper's Bazaar بنسختها المخصصة لبريطانيا.