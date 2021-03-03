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إيدي ميرفي يهاجم صناعة السينما في هوليوود
الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:05 ص
أحمد جمال أحمد
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كغيره من العديد من الفنانين أصحاب البشرة السمراء، هاجم النجم ايدي ميرفي صناع السينما في هوليوود بقوله بشكل مباشر أن أصحاب البشرة البيضاء هم المتحكمون في هوليوود.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من حوار أجراه ميرفي احتفالاً بطرح فيلمه الجديد "باك تو أمريكا"، انتقد خلاله ضعف التنوع في صناعة السينما بهوليوود.
وأشار ميرفي إلى أن الصناعة تحتاج لتواجد مزيدًا من أصحاب الأعراق المختلفة لتحقيق التنوع.
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