



بالرقم القومي.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي





استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021، من أكثر ما يبحث عنه مستفيدي معاش وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تزايدت عمليات البحث عن طريقة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021 بعد أن أعلن بعض المسؤولون في وزارة التضامن الاجتماعي أنه يجب على المواطنين سرعة الاستعلام للتعرف على الموعد المحدد لصرف المعاش، وتسعى وزارة التضامن إلى تقديم العديد من الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأَولى بالرعاية من خلال معاشات تكافل وكرامة، الذي توفره الوزارة لما يزيد عن 3.5 مليون مواطن.





استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها ليتمكن المواطنون من الحصول على معاش تكافل وكرامة وهي كالتالي:





- يُشترط ألا يحصل الشخص على معاش تأميني أو أي معاش من الضمان الاجتماعي.

- عدم وجود أى من موانع الصرف الآتية:

- ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر).

- إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر).

- ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).

- ملكية رؤوس مواشٍ للتجارة (ثلاثة أو أكثر).

- العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأمينى).

- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.





خطوات استعلم بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021

- قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي والذي تمت إضافة خدمة الاستعلام عليه.





- قم بالضغط على “استعلام تكافل وكرامة 2021”.





- قم بملئ جميع البيانات المطلوبة من الرقم القومي واسم المستفيد رباعيًا ورقم الهاتف المُسجل.





- اضغط على “استعلام”.





- وستظهر لك جميع البيانات المراد معرفتها عن المعاش وموعد صرفة والمكان المحدد الذي سيتم الصرف من خلاله.



