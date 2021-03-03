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سقوط 10 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:36 ص
سقوط صواريخ - أرشيفية
سقوط صواريخ - أرشيفية
وكالات
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أكدت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، أن 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

 

وذكرت المصادر العراقية، أن القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد لم يسفر عن أي إصابات بشرية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.


ويذكر أن قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، تستضيف قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي. 


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قوات أمريكية قاعدة عسكرية عين الأسد سقوط 10 صواريخ العراق

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