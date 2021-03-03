تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء في محافظة قنا.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة



- - شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، بمحافظة قنا، استقرارًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع ظهور بعض السحب القليلة، وطقس مشمس دافئ على جميع مراكز المحافظة.حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان بدرجات الحرارة نشرته "الهيئة".حالة الطقس نهارًا:- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- - طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة.- - طقس دافئ على وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.حالة الطقس ليلًا:- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.- - طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.- طقس بارد على جنوب سيناء.- - طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.الظواهر الجوية:- أمطار متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (70% تقريبًا).- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الشرقية- الغربية- المنوفية) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).- فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكيرى على فترات متقطعة (30% تقريبًا).- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.