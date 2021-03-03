Advertisements
حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 3-3-2021 في الإمارات
الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:51 ص
Advertisements
كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 3-3-2021 في الامارات؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الإمارات
توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:46 والمد الثاني عند 04:19 والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:56 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 12:57 والمد الثاني عند الساعة 00:38 والجزر الاول عند الساعة 18:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:20 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى :
أبو ظبي 35 19
دبــي 34 20
الشارقة 34 15
Advertisements