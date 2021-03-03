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حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 3-3-2021 في البحرين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:51 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم  الأربعاء الموافق 3-3-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحرين 
 أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأربعاء، في مملكة البحرين سيكون غائماً جزئياً مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة أحياناً خلال النهار.
 
الرياح: شمالية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار.
 
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.
 
درجة الحرارة: العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.
 
الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 25%.

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