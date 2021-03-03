قتلى بتحطم طائرة في جنوب السودان

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء، بمقتل 10 أشخاص جراء تحطم طائرة بولاية جونغلي في جنوب السودان.

وتحطمت طائرة تجارية في جنوب السودان بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية جونغلي، حيث كانت متجهة إلى العاصمة جوبا.

ونقلت "الأناضول" النسخة الإنجليزية، عن مدير مطار جوبا الدولي كور كويو، قوله: "نخشى من سقوط العديد من القتلى في حادث تحطم طائرة في جنوب السودان".