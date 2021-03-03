Advertisements

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3-3-2021 بمحافظات مصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:57 ص
بوابة الفجر
Advertisements
ننشر لكم في السطور التالية بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاغء بمحافظات مصر الموافق 3-3-2021، وفقا لما أكدته هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 18 12

دمنهور 17 11

بلطيم 17 13

مطروح 16 12

السلوم 17 10

سيوة 19 07

بورسعيد 18 12

دمياط 17 12

الزقازيق 18 10

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 18 10

السويس 19 13


العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 21 11

نخل 18 07

نويبع 23 14

طابا 20 11

كاترين 16 02

الطور 21 12

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 24 14

مرسى علم 25 15

الفيوم 19 10

بنى سويف 19 09

المنيا 20 08

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 23 10

الأقصر 25 10

أسوان 26 11

إدفو 26 11

أبوسمبل 24 12

الوادى الجديد 24 09

شلاتين 27 15

أبورماد 27 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 24 17

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ ساعتين و 42 دقيقة

استمرار الأمطار ودرجة الحرارة تنخفض لـ7.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 17 ساعة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ يوم

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

نادر شوقي: رمضان صبحي عاد للأهلي لاستعادة مستواه

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية فى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ أقل من ساعتين

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 14 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

08:00 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات