درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3-3-2021 بمحافظات مصر

ننشر لكم في السطور التالية بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاغء بمحافظات مصر الموافق 3-3-2021، وفقا لما أكدته هيئة الأرصاد الجوية.





وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى





القاهرة 18 10





الإسكندرية 17 12





وادي النطرون 18 11





طنطا 18 11





شبين الكوم 18 12





دمنهور 17 11





بلطيم 17 13





مطروح 16 12





السلوم 17 10





سيوة 19 07





بورسعيد 18 12





دمياط 17 12





الزقازيق 18 10





المنصورة 17 11





الإسماعيلية 18 10





السويس 19 13









العريش 19 10





رفح 18 09





رأس سدر 21 11





نخل 18 07





نويبع 23 14





طابا 20 11





كاترين 16 02





الطور 21 12





شرم الشيخ 23 14





الغردقة 24 14





مرسى علم 25 15





الفيوم 19 10





بنى سويف 19 09





المنيا 20 08





أسيوط 20 09





سوهاج 21 10





قنا 23 10





الأقصر 25 10





أسوان 26 11





إدفو 26 11





أبوسمبل 24 12





الوادى الجديد 24 09





شلاتين 27 15





أبورماد 27 15





حلايب 24 16





رأس حدربة 24 17