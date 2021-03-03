الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية وأمطار تصل لـ70% على هذه المناطق

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد.





وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء.





مناطق سقوط الأمطار اليوم

وهناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط - بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (70% تقريبًا)، وأمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الشرقية- الغربية- المنوفية)، على فترات متقطعة (60% تقريبًا)، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ( 30% تقريبًا).





ظاهرة الشبورة المائية

وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري وشمال الصعيد.





حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربًا وارتفاع الموج فيه من 2.75 متر إلى 3.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.





حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى





القاهرة 18 10





الإسكندرية 17 12





وادي النطرون 18 11





طنطا 18 11





شبين الكوم 18 12





دمنهور 17 11





بلطيم 17 13





مطروح 16 12





السلوم 17 10





سيوة 19 07





بورسعيد 18 12





دمياط 17 12





الزقازيق 18 10





المنصورة 17 11





الإسماعيلية 18 10





السويس 19 13





العريش 19 10





رفح 18 09





رأس سدر 21 11





نخل 18 07





نويبع 23 14





طابا 20 11





كاترين 16 02





الطور 21 12





شرم الشيخ 23 14





الغردقة 24 14





مرسى علم 25 15





الفيوم 19 10





بنى سويف 19 09





المنيا 20 08





أسيوط 20 09





سوهاج 21 10





قنا 23 10





الأقصر 25 10





أسوان 26 11





إدفو 26 11





أبوسمبل 24 12





الوادى الجديد 24 09





شلاتين 27 15





أبورماد 27 15





حلايب 24 16





رأس حدربة 24 17