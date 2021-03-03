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الاتحاد الأوروبي يهدف إلى زيادة طاقة إنتاج اللقاح بحلول نهاية عام 2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:16 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال مفوض الصناعة تييري بريتون، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى زيادة طاقة إنتاج لقاح COVID-19 في المنطقة إلى 2-3 مليار جرعة سنويًا بحلول نهاية عام 2021.

وفي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، حث أيضًا الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات التطعيم الخاصة بها بسرعة "لأن القدرة على إنتاج الجرعات تتزايد من أسبوع لآخر"، على حد قوله.

وقال بريتون إنه بينما تم تسليم حوالي 43 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي حتى الآن، تم إعطاء 30.2 مليون فقط، مضيفًا أن الكتلة تستهدف تسليم 95-100 مليون جرعة بحلول نهاية مارس.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن الاقتراح التشريعي المقبل في خطاب ألقته أمام المشرعين الألمان المحافظين، اليوم الاثنين، وقدمت بعض التفاصيل الإضافية في تغريدات لاحقة.

سيوفر "الباسبور الأخضر الرقمي" دليلًا على أن الشخص قد تم تطعيمه، ونتائج الاختبارات لمن لم يتم تطعيمهم بعد ومعلومات عن التعافي للأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19.وقالت في تغريدة على تويتر: "الهدف هو تمكينهم تدريجيًا من التحرك بأمان في الاتحاد الأوروبي أو في الخارج - للعمل أو السياحة".

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على العمل على إصدار شهادات اللقاح، بينما تسعى دول جنوبية مثل إسبانيا واليونان لإطلاق العنان للسياحة هذا الصيف. ومع ذلك، يقول عدد من الدول إنها ستحتاج أولًا إلى إثبات أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يمكنهم نقل الفيروس إلى الآخرين. كما أعربت بعض الدول، مثل فرنسا وبلجيكا، عن قلقها من أن تسهيل السفر فقط للأشخاص المُلقحين سيكون غير عادل.

وقالت المفوضية إنها ستسعى لتجنب التمييز ضد المواطنين الذين لم يتلقوا لقاحا. وقد وافقت دول الاتحاد الأوروبي في يناير على متطلبات البيانات الأساسية لشهادة التطعيم. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستسعى للتنسيق بشأن المعايير الأمنية والمساعدة في ربط الأنظمة الصحية الوطنية.

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