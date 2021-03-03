د.حماد عبدالله يكتب: الإقتصاد "السري" في مصر!!









تتنوع مصادر الثروة في بلاد العالم وبقدر ما ينتج الشعب وبقدر ما يتقن في إنتاجيته, تظهر أثار النعمة على أفراد الوطن, وعلى وسائل معيشته, حيث تذدهر الحياه ويعم الناس بالرخاء او العكس تماماً.

وفي أشكال وألوان السياسات الإقتصادية التى تتبعها الدول, هناك أنظمة فشلت, وأنظمة يقل فيها العدل وأنظمة يفترس فيها القوي الضعيف, وأنظمة لا لون لها ولا طعم, وينقلب الناس على بعضهم كل ساعة وكل يوم, وأنظمة تحاول وتجتهد أن تنظم حياتها وتنظم تشريعاتها, وتسعى لبث روح الطمأنينة والإستقرار بين أرجائها وتسعى لتطوير آليات وأدوات إقتصادها, وإبداع سياسات جديدة تحفز على الأستثمار وزيادة الأنتاج, وتسعى من جانب أخر بعض الشعوب لتطوير تعليم أبنائها وتهتم بمصحاتها ومستشفياتها وبنيتها الأساسية ، وتفزع حينما ترى تشوه في سلوك بعض أفرادها, حيث أن السلوك العام, هو مرآه للإستثمار- حيث تسعى تلك الدول لجلب مزيد من المستثمرين ، سواء في صورة سياحة وافدة أو إستثمارات مباشرة مقيمة للمصانع والمزارع والخدمات ، كل هذه الأنواع والألوان من الأنظمة الإقتصادية التى تلعب في إنشائها النظم السياسية.

فالعملة الواحدة ذات وجهين, وجه سياسي ووجه أخر متأثر جداً وهو الوجه الأقتصادي.

ولعل تلك الأنظمة والألوان نقرأ ونسمع عنهم عبر الأعلام المرئي و المقروء, ونطلق على بعضهم, نظام أقتصادي حر ونظام أقتصادي موجه ونظم إقتصادية قافزة - فهي تجمع ما بين الأثنين, وشبهت بعض الدول بالنمور الأسيوية, والفهود اللآتينية, والقطط الخليجية وبالقطع هذه الأنظمة كلها, هي كتب مفتوحة لمن يريد أن يتعلم, ولمن يريد أن يطور أدوات وتشريعات وسلوك أقتصاد بلاده وشعبه وهذا منوط بالقائمين على المحفظة الأقتصادية الوطنية, ولكن كل ذلك شئ وما أريد أن أشير إليه اليوم شئ أخر- حيث ينفرد شعب مصر بنوع أخر من ألوان الأقتصاد وهو إقتصاد التراحم والتكافل, فهو الأقتصاد المصري السري, الذي يضخ في شرايين الحياه الأقتصادية المصرية !!

ولعلني لا أكون منحازاً إذا قلت رغم أن هناك فريضة إسلامية واجبة على كل مسلم في أي مكان بالعالم (الزكاة), ولكنها فريضة فردية يقوم بهاالمسلم عن نفسه وعن من يعول وتوجه إلي حيث يرى كلٍ حسب القواعد والسنة المحمدية, إلا أن التراحم بين المصريين شئ أخر- التراحم هو الأقتصاد السري في مصر, حيث بالقرائة المتأنية في نشاط الجمعيات الأهلية وأنشطة رجال الأعمال الأجتماعية, وبعض الشخصيات القادرة مالياً, نجد ان هناك شريان إقتصادي فاعل وهو التراحم, ويظهر ذلك جلياً في أيام ومناسبات شهر رمضان كريم, وفي أعياد المسلمين (أضحى وفطر) وفي أعياد " الميلاد المجيد وعيد الفصح " والأكثر من ذلك طيلة أيام العام فهذه حقبة "دخول المدارس" وهذه حقبة "إمتحانات أخر العام الدراسي" وهذه حقبة "الصيف والعطش" !! وهذه حقبة "الشتاء والبرد" وكلها أسباب لسريان الأقتصاد السري في مصر (إقتصاد التراحم), زادنا الله رحمه بأنفسنا وبشعبنا!!