مجدي فكري يلتقي بـ ياسر جلال مُجددًا في "ضل راجل"





يُشارك الفنان مجدى فكري في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ضل راجل"، ويُعد هذا العمل هو التعاون الثالث الذي يجمعه بالفنان ياسر جلال بعد تعاونهم معًا في مسلسلى "الفتوة"، و"لمس أكتاف".



مسلسل "ضل راجل"ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح، وهو بطولة ياسر جلال، نور، محمود عبدالمغني، نيرمين الفقي، رنا رئيس، أميرة العايدى، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، أحمد منير، عصام السقا، محمد يسرى، رباب ممتاز، لمي كتت.



والجدير بالذكر أن مجدي فكري شارك مؤخرًا في الموسم الأول من مسلسل "الاختيار"، وهو بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، ماجدة منير، أحمد فؤاد سليم، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي.