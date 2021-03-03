شرطة ميانمار تستخدم العنف ضد المتظاهرين مع تعثر الجهود الدبلوماسية لرابطة الآسيان

ذكرت وسائل إعلام أن قوات الأمن أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات مناهضة للمجلس العسكري في ميانمار، اليوم الأربعاء، وأصيب عدة أشخاص بعد يوم من جهود دبلوماسية إقليمية لإنهاء الأزمة المستمرة منذ شهر والتي لم تحقق تقدمًا يذكر.





وحث وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا الشرطة على ضبط النفس لكنهم فشلوا في الاتحاد وراء دعوة للجيش للإفراج عن زعيمة الحكومة المخلوعة أونغ سان سو كي وإعادة الديمقراطية. وقُتل ما لا يقل عن 21 شخصًا منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير مما أنهى تقدم ميانمار المبدئي نحو حكم مدني ديمقراطي وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد وأثار استياء دولي.





و ظهرت صرخات المتظاهرين عبر سحابة من الغاز المسيل للدموع في مدينة ماندالاي الثانية، بحسب بث فيديو مباشر. وأفادت وكالة أنباء ميانمار ناو أنه أصيب تسعة أشخاص عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي في ماندالاي. كما وردت أنباء غير مؤكدة عن إطلاق نار ووقوع جرحى في بلدتي مينجيان وماغواي في وسط البلاد. وأفادت وسائل إعلام عن إصابة خمسة أشخاص بجروح في بلدة مونيوا.





وقال شهود عيان إن الشرطة فرقت الحشود في مدينة يانغون الرئيسية بالغاز المسيل للدموع. وقالت وسائل إعلام وسكان إن المحتجين خرجوا أيضا من ولاية تشين في الغرب وولاية كاشين في الشمال وولاية شان في الشمال الشرقي ومنطقة ساغاينج الوسطى وبلدة داوي الجنوبية. وقال سالاي ليان الناشط في ولاية تشين لرويترز "نهدف لإظهار أن لا أحد في هذا البلد يريد الديكتاتورية."





وقد تصاعد القلق الدولي بشأن الاضطرابات المتصاعدة لكن فشلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في تحقيق انفراجة في اجتماع فعلي لوزراء الخارجية بشأن ميانمار يوم الثلاثاء. وبينما اتحدوا في الدعوة إلى ضبط النفس، دعا أربعة أعضاء فقط - إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة - إلى إطلاق سراح سو كي ومحتجزين آخرين.





وقالت بروناي، رئيسة الآسيان، في بيان: "لقد أعربنا عن استعداد الآسيان لمساعدة ميانمار بطريقة إيجابية وسلمية وبناءة". وقالت وسائل الإعلام الحكومية في ميانمار إن وزير الخارجية المعين من قبل الجيش حضر اجتماع الآسيان الذي "تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية"، لكنه لم يشر إلى التركيز على مشاكل ميانمار.



