تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-3-2021 بمحافظة البحر الأحمر

تشهد محافظة البحر الأحمر، ومعظم مدن المحافظة طقس اليوم الأربعاء انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للبرودة على معظم الانحاء وسط حركة رياح شبه معتدلة ونشطة على مدينة الغردقة والطرق السريعة.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ورياح نشطة دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة وطقس معتدل على شمال الصعيد بينما يكون الطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



كما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى وشديد البرودة على السواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.



كما توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من ( السلوم- مطروح- الاسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة ( 70 % تقريبا)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الشرقية- الغربية- المنوفية) على فترات متقطعة ( 60 %تقريبا)، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا).



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من 2.75 متر إلى 3.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فحركته مضطربة وارتفاع الموج فيه 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى



القاهرة 18 10



الإسكندرية 17 12



وادي النطرون 18 11



طنطا 18 11



شبين الكوم 18 12



دمنهور 17 11



بلطيم 17 13



مطروح 16 12



السلوم 17 10



سيوة 19 07



بورسعيد 18 12



دمياط 17 12



الزقازيق 18 10



المنصورة 17 11



الإسماعيلية 18 10



السويس 19 13



العريش 19 10



رفح 18 09



رأس سدر 21 11



نخل 18 07



نويبع 23 14



طابا 20 11



كاترين 16 02



الطور 21 12



شرم الشيخ 23 14



الغردقة 24 14



مرسى علم 25 15



الفيوم 19 10



بنى سويف 19 09



المنيا 20 08



أسيوط 20 09



سوهاج 21 10



قنا 23 10



الأقصر 25 10



أسوان 26 11



إدفو 26 11



أبوسمبل 24 12



الوادى الجديد 24 09



شلاتين 27 15



أبورماد 27 15



حلايب 24 16