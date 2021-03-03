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تأجيل تصوير الجزء الثاني من مسلسل "ونسني" لبعد رمضان المقبل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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استقر صناع مسلسل "ونسني" على تأجيل تصوير الجزء الثاني منه لحين انتهاء شهر رمضان، وذلك بسبب اكتمال خريطة القناة المتعاقدة على عرضه، والمسلسل كان من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2021.

وشارك في الموسم الأول من مسلسل "ونسني" أحمد سلطان، حازم إيهاب، محمود الليثي، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم، عبير منير، أسامة عبد الله، حنان سليمان، سامي مغاوري، ماجد المصري، وهو من إنتاج حسن عسيري، وسيناريو وحوار تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول مجموعة من الشباب يقومون بعمل تطبيق يحمل اسم "ونسني"، وهدفه مساعدة الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة، وفي كل حلقة تكون هناك مهمة، وهي خروج أحد أفراد الشركة أو أكثر، مع أحد العملاء، تكون مهمته أن يونسه بشتى الطرق لكي يحصل على تقييم عالي.

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