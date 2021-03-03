بايدن: سيكون لدينا ما يكفي من لقاحات كورونا لكل أمريكي بحلول مايو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سيكون لديها ما يكفي من لقاح COVID-19 لكل أمريكي بالغ بحلول نهاية مايو، بعد أن وافقت شركة Merck & Co على إجراء لقاح شركة Johnson & Johnson المنافسة.









ستسمح الشراكة بين صانعي الأدوية، بالإضافة إلى الخطوات الأخرى التي تتخذها الحكومة لمساعدة J&J، للشركة بتسريع تسليم 100 مليون جرعة لقاح بنحو شهر تقريبًا، وفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS).





قال بايدن: "من الأشياء التي تعلمتها عندما توليت منصبي أن شركة Johnson & Johnson كانت متأخرة في التصنيع والإنتاج.. ببساطة لم يكن يأتي بالسرعة الكافية. لذلك كان فريقي يعمل بجد لتسريع هذا الجهد ".واضاف إن الحكومة الأمريكية استندت إلى قانون الإنتاج الدفاعي للمساعدة في تجهيز اثنين من مصانع ميرك لصنع لقاح جونسون آند جونسون.





وقال بايدن أيضًا إن المصانع التي تصنع بالفعل لقاح J & J ستزيد من إنتاجها، وتعمل علي مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ان هذه الإجراءات ستضاعف في النهاية قدرة J & J الأمريكية على إنتاج اللقاحات وزيادة قدرتها على الملء، حيث يتم وضع المنتج في قوارير وتجهيزه للشحن.





وقالت J&J في بيان: "نتوقع أن تعزز ترتيبات التصنيع هذه قدرتنا الإنتاجية حتى نتمكن من التوريد بما يتجاوز التزاماتنا الحالية". واوضح بايدن إنه يأمل في أن "تعود الولايات المتحدة إلى طبيعتها" في هذا الوقت من العام المقبل، وربما قبل ذلك. واضاف "يعتمد الأمر على استمرار الناس في التحلي بالذكاء وفهم أنه لا يزال من الممكن أن نتعرض لخسائر كبيرة".





قال مايك نالي، كبير مسؤولي التسويق بشركة Merck، إن شركته كانت تنتظر المعدات المتخصصة لبدء إنتاج اللقاح، لكن المصنع الذي سينتهي من لقاح J & J ويضعه في قوارير يمكن أن يعمل في غضون بضعة أشهر. قال نالي في مقابلة، موضحًا أن هناك مهلة أطول للمعدات اللازمة لصنع مادة الدواء.





ولم يذكر نالي عدد الجرعات التي يمكن لشركة Merck إنتاجها لشركة J&J. وقال إن شركة Merck كانت تستخدم نصف الطاقة الإنتاجية التي كانت ستستخدمها لصنع مليار جرعة من اللقاحات الخاصة بها، لكنه أشار إلى أن كل تقنية لقاح لها خصائص إنتاج مميزة.



