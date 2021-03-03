الفرق الطبية تطالب المواطنين بالبحر الأحمر لتطعيم أطفالهم في اليوم الأخير للحملة (صور)

تستمر اليوم الأربعاء، حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال بالبحر الأحمر، عملها فى اليوم الأخير لها، حيث بدأت الحملة منذ الأحد الماضى، لتطعيم قرابة 70 ألف طفل بمحافظة البحر الأحمر.





وقامت الفرق الطبية المتحركة والثابتة التابعة لمديرية صحة البحر الأحمر، والتى تم تخصيصها لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، باستخدام مكبرات الصوت في الشوارع والميادين لحس المواطنين على سرعة تطعيم أطفالهم قبل نهاية اليوم الأخير من الحملة.



كما قامت الفرق الطبية لتطعيمات ضد شلل الاطفال بتطعيم الأطفال الأجانب المتواجدين بالغردقة والمقيمين فيها.



من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان أن هناك عدد كبير من الأجانب قاموا بإحضار أطفالهم للفرق الثابته للوحدات الصحية والمستشفيات لتطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات.



وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه تم عقد اجتماع لإعداد تقرير اليوم الثالث للحملة ومناقشة السلبيات والإيجابيات فى أداء سير العمل، وتبين أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تم تطعيم 58330 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمحافظة، من المصريين والغير مصريين بنسبة تغطية بلغت 85 %.



وأضاف وكيل وزارة الصحة، إلى أن الفرق الطبية يبلغ عددها 240 فريق بواقع 64 فريق ثابت بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد 176 فريق متحرك تجوب المنازل.