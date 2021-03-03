بيريز يوجه رسالة هامة إلى زيدان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم مستقبل المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم الحالي.









وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن زيدان يعاني في الموسم الحالي مع ريال مدريد وخرج من كأس ملك إسبانيا على يد ألكويانو الذي يلعب في الدرجة الثالثة بالإضافة إلى النتائج السيئة في الدوري.









وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يحصل على الثقة الكاملة من فلورنتينو بيريز رئيس الملكي الذي يرى أن زيدان هو الأنسب لقيادة ريال مدريد.









وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بيريز أكد لزيدان أنه سيكون المدير الفني للفريق في الموسم المقبل وقدم له وعود بشأن تعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة في الصيف المقبل.









وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لم يتعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية واكتفى باستعادة المعارين على رأسهم مارتن أوديجارد الذي خرج معارًا من جديد في يناير الماضي إلى آرسنال الإنجليزي.