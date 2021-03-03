موقع تسجيل لقاح كورونا| اعرف الشروط وبادر بالتسجيل عبر هذا الرابط





وأوضحت وزارة الصحة أنه بعد عملية التسجيل يتم مراجعة كل البيانات من خلال فريق متخصص، وتقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان التطعيم.



شروط الحصول على لقاح فيروس كورونا

هناك مجموعة من الشروط التي يجب اتقباعها من جانب متلقي التطعيم ضد كورونا وهي تتمثل في التالي:





1- يجب أن يحتاج الشخص لبضعة أسابيع بعد التلقيح ليقوم بتكوين حماية ضد الفيروس.

2- يجب أن يوافق الشخص على تلقي دورة تطعيم كاملة، مكونة من جرعتين.

3- يوافق المتلقي بأنه على علم بأن اللقاح تم تم منحة رخصة الاستخدام الطارئ فقط.

4- يقر الشخص بأنه تلقى شرحاً وافياً عن اللقاح الذي اختار تلقيه، وأنه على علم بالأثار الجانبية والمضاعفات، كما اتيحت له الفرصة لطرح جميع الأسئلة التي يريدها وتم الرد على كافة الاسئلة.

5- يقر الشخص بعلمه بكافة المخاطر والفوائد المحتملة، والمرتبطة بتلقي اللقاح.

6- يقر الشخص بأنه قد تم توجيهه بالبقاء في موقع التطعيم لمدة 15 دقيقة، أو أكثر في حالات محددة، بعد تلقي اللقاح بغرض المتابعة، الطبية، وأنه على علم بأرقام وسبل الاسعاف في حالة الطوارئ.