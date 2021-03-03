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موقع تسجيل لقاح كورونا| اعرف الشروط وبادر بالتسجيل عبر هذا الرابط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
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حرصا منبوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها كافة المعلومات اولاخبار املتعلقة بموقع تسجيل لقاح كورونا نقدم لكم في السطور التالية الشروط التي يجب اتباعها عن تلقي لقاح كورونا ورابط الحجز والتسجيل.

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا
عندما يتم فتح الموقع والدخول يضع الموقع 3 أيقونات من المستحقين الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، حيث يتم تسجيل البيانات عبر هذا الرابط (((هنا))))))

وأوضحت وزارة الصحة أنه بعد عملية التسجيل يتم مراجعة كل البيانات من خلال فريق متخصص، وتقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان التطعيم.

شروط الحصول على لقاح فيروس كورونا
هناك مجموعة من الشروط التي يجب اتقباعها من جانب متلقي التطعيم ضد كورونا وهي تتمثل في التالي:

1- يجب أن يحتاج الشخص لبضعة أسابيع بعد التلقيح ليقوم بتكوين حماية ضد الفيروس.
2- يجب أن يوافق  الشخص على تلقي دورة تطعيم كاملة، مكونة من جرعتين.
3- يوافق المتلقي بأنه على علم بأن اللقاح تم تم منحة رخصة الاستخدام الطارئ فقط.
4-  يقر الشخص بأنه تلقى شرحاً وافياً عن اللقاح الذي اختار تلقيه، وأنه على علم بالأثار الجانبية والمضاعفات، كما اتيحت له الفرصة لطرح جميع الأسئلة التي يريدها وتم الرد على كافة الاسئلة.
5- يقر الشخص بعلمه بكافة المخاطر والفوائد المحتملة، والمرتبطة بتلقي اللقاح.
6-  يقر الشخص بأنه قد تم توجيهه بالبقاء في موقع التطعيم لمدة 15 دقيقة، أو أكثر في حالات محددة، بعد تلقي اللقاح بغرض المتابعة، الطبية، وأنه على علم بأرقام وسبل الاسعاف في حالة الطوارئ.
7-  يقر الشخص بإعفاء الدولة والسلطات والجهات الصحية في البلاد، وموظفيها، ووكلائها، والشركات التابعة لها، ومصنعي اللقاح وموظفيهم، وموردي اللقاح، وتابعيهم ووكلائهم، من أي وجميع المسئوليات، أو المطالبات، لأي من الأسباب المعروفة، وغير المعروفة، والتي قد تنشأ عن أو تتعلق أو ترتبط، بأي شكل من الأشكال، بتلقي اللقاح، إلا في حالة الإخلال الجسيم، أو المخالفة الصريحة للقواعد والممارسات الطبية السليمة.

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