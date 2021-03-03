Advertisements

تعرف على موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فريق الترجي يوم السبت 6 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد نظيره الترجي يوم السبت المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.


وستذاع مباراة فريق الزمالك ضد الترجي يوم السبت المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD".


ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من فريق الترجي ومولودية الجزائر وتونجيت.

وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة الزمالك قبل المباراة المقبلة:


1- الترجي 4 نقاط
2- مولودية الجزائر نقطتين
3- الزمالك نقطتين
4- تونجيت نقطة وحيده

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تونجيت الزمالك ضد دجلة

أخبار تهمك

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بيريز يوجه رسالة هامة إلى زيدان

منذ 43 دقيقة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ يومين

نادر شوقي: رمضان صبحي عاد للأهلي لاستعادة مستواه

منذ حوالي 3 ساعات

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

قبل لقاء تونجيت.. تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والأندية السنغالية

تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة تونجيت بدوري الأبطال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

08:00 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات