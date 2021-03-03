تعرف على موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فريق الترجي يوم السبت 6 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد نظيره الترجي يوم السبت المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.









وستذاع مباراة فريق الزمالك ضد الترجي يوم السبت المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD".









ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من فريق الترجي ومولودية الجزائر وتونجيت.





وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة الزمالك قبل المباراة المقبلة:









1- الترجي 4 نقاط

2- مولودية الجزائر نقطتين

3- الزمالك نقطتين

4- تونجيت نقطة وحيده



